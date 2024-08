Cristiano Ronaldo fait une annonce sur sa retraite

Reprenant actuellement la saison avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a marqué malgré le match nul de son équipe face à Al-Raed. Toujours en forme alors qu’il a 39 ans, l’attaquant portugais se rapproche doucement de la retraite, mais se voit encore jouer un petit moment. Selon lui, il faudra encore attendre quelques années pour le voir raccrocher les crampons.

«Je ne sais pas si je prendrai bientôt ma retraite. Dans deux ou trois ans… Mais je prendrai probablement ma retraite ici à Al-Nassr. Je suis très heureux dans ce club et je me sens bien dans le pays. Je veux continuer en Arabie saoudite» a-t-il déclaré dans un entretien pour NOW.