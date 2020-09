Liverpool réalise le gros coup Thiago Alcantara

La suite après cette publicité

Jürgen Klopp va être très content. La direction de Liverpool vient en effet de lui offrir un nouveau milieu de terrain, et non des moindres. Il s'agit purement et simplement du meilleur joueur de la dernière finale de Ligue des Champions : Thiago Alcantara (29 ans). Il portera le numéro 6.

Les Reds n'ont pas hésité à mettre environ 22 M€, plus des bonus pouvant aller jusqu'à 5 M€, sur la table pour convaincre le Bayern Munich de lâcher l'international espagnol (39 sélections, 2 buts), en fin de contrat en juin 2021. Ce dernier a paraphé un bail de 4 ans avec les Scousers (non précisé par le club anglais), jusqu'en juin 2024 donc, avec un confortable salaire à la clé.

Un milieu XXL

L'ancien du FC Barcelone souhaitait, après sept saisons passées en Allemagne (150 matches de Bundesliga, 17 réalisations), découvrir de nouveaux horizons. À Anfield, il sera servi et aura pour mission de mettre le plus souvent sur orbite le trio Mohamed Salah-Roberto Firmino-Sadio Mané, flanqué d'éléments tels que Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita ou Georginio Wijnaldum, si ce dernier reste au club.

Le champion d'Angleterre en titre est donc bien armé dans l'entrejeu, en quantité et en qualité, pour tenter de conserver son trophée et retrouver les sommets en Europe. On vous le disait, Klopp peut avoir un large sourire. «Le Liverpool Football Club a conclu un accord pour le transfert permanent de Thiago Alcantara du FC Bayern Munich», dévoile le communiqué.