Ligue des Champions : la masterclass de Thiago Alcantara

Une Ligue des Champions, difficile de faire mieux comme cadeau d'adieux. Ce dimanche, Thiago (29 ans) disputait très certainement son dernier match sous le maillot du Bayern Munich face au Paris SG (1-0). «Je suis l'homme le plus heureux du monde. La prestation de l'équipe, ceux qui ont démarré et ceux qui sont entrés, est le secret de cette victoire», a-t-il confié à Eleven Sports. En fin de contrat en juin 2021, l'Espagnol dispose d'un bon de sortie de la part de sa direction en cas d'offre supérieure à 30 M€.

Et pour ce rendez-vous au sommet, l'ancien pensionnaire du FC Barcelone a sorti le grand jeu, rayonnant dans l'entrejeu, toujours très juste à la construction dans une position assez reculée. Résultat : 80 passes réussies sur 87 tentées soit 92% de réussite. Leon Goretzka (16), Alphonso Davies (14) et Joshua Kimmich (12) ont été ses partenaires privilégiés.

Le Bayern... et Liverpool se frottent les mains

Techniquement impeccable et extrêmement serein balle au pied, le maître à jouer de cette écurie bavaroise a régalé avec des contrôles de qualité, brillant à la fois dans le jeu court et long. «Thiago a été plus régulier, un match d'une grande maturité, toujours dans les zones d'élaboration du jeu, loin du but adverse, son terrain de jeu habituel», a apprécié Marca.

Sa prestation est une formidable publicité alors que son mercato n'est pas totalement refermé. Annoncé fortement du côté de Liverpool, où Jürgen Klopp est un de ses admirateurs déclarés, l'Ibère aura peut-être poussé d'autres écuries à surenchérir (Arsenal ?). Tout bénéfice pour le Bayern, en plus d'une Ligue des Champions.