LdC : Glasgow Rangers-Naples reporté !

Initialement prévu ce mardi soir, le match de Ligue des champions entre les Glasgow Rangers et le Napoli a été decalé d'une journée en raison du décès de la Reine du Royaume-Uni et du Commonwealth Elisabeth II. Avec le deuil national, le match n'est pas en mesure de se jouer dans les bonnes conditions annonce l'UEFA. Il est reporté au mercredi.

La suite après cette publicité

«L'UEFA a annoncé aujourd'hui que la rencontre d'UEFA Champions League entre le Rangers FC et le SSC Napoli, initialement prévue le mardi 13 septembre, a été reportée au mercredi 14 septembre à 21h00 . Cela est dû aux graves limitations des ressources policières et aux problèmes organisationnels liés aux événements en cours entourant le deuil national de Sa Majesté la reine Elizabeth II. (...) Les supporters à l'extérieur ne seront pas autorisés aux matchs et, par souci d'équité sportive, les supporters des Rangers ne seront pas autorisés pour les matches retour à Naples.»

#RangersFC can today confirm the upcoming UEFA Champions League match with SSC Napoli at Ibrox has been rescheduled for Wednesday, 14 September at 8pm.https://t.co/toCIBp8gkO pic.twitter.com/4qGVuIbYNe