Brésil : Lucas Paqueta détaille sa relation avec Neymar

Adversaires en Ligue 1, Neymar (29 ans) et Lucas Paqueta (24 ans) aiment se retrouver pour briller avec le Brésil. Interrogé ce mardi en conférence de presse, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais a détaillé sa relation si particulière avec la star du Paris SG et de la Seleção. «Avec Neymar, on s’entend bien sur et en dehors du terrain, il m’aide pour que je donne mon meilleur football pour aider l'équipe au mieux. On a en commun le plaisir de jouer pour le Brésil et l’envie de gagner de grandes choses», a-t-il d'abord lancé avant de poursuivre.

«Neymar est mon idole. Jouer à ses côtés, c’est déjà très spécial pour moi. Quand j’ai vécu des moments difficiles, notamment ici en sélection, il m’a parlé, il m’a calmé, il m’a dit que je serai important pour cette équipe et que je ne devais pas changer ma manière de jouer. Ça a été important, ça m'a aidé. On est ami, ça se fait naturellement, comme les célébrations dansantes après les buts», a-t-il indiqué. Les deux font la paire.