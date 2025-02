Marshall Munetsi quitte Reims pour 20 M€ et signe à Wolverhampton

Cet hiver, Reims a procédé à quelques ajustements. Faisant venir Malcolm Jeng (Sirius), John Patrick (Getafe) et Hiroki Sekine (Kashiwa Reysol), le club champenois a aussi laissé partir Thibaut De Smet en prêt au Paris FC tandis que Maxime Busi va terminer la saison au NAC Breda.

Les Rémois ont surtout vendu leur défenseur Emmanuel Agbadou pour 20 millions d’euros du côté de Wolverhampton. Empochant un joli chèque dans cette opération, le club, actuellement treizième de Ligue 1, va obtenir un nouveau joli bénéfice avec la vente de Marshall Munetsi. Le milieu de terrain zimbabwéen de 28 ans rejoint lui aussi Wolverhampton et son transfert est également de 20 millions d’euros.

Marshall Munetsi quitte Reims après 5 ans et demi

Une excellente opération pour Reims qui avait recruté librement le natif d’Harare du côté de l’Afrique du Sud et des Orlando Pirates. Disputant 159 matches avec Reims pour 21 buts et 14 offrandes, Marshall Munetsi reste sur un bilan satisfaisant du côté de la Champagne. Celui qui compte 23 capes et un but avec le Zimbabwe va désormais découvrir la Premier League.

«Les Wolves ont fait de Marshall Munetsi leur deuxième recrue de la journée de clôture, en recrutant le milieu de terrain de Reims pour un contrat de trois ans et demi. L’international zimbabwéen, dont le contrat comprend une option de 12 mois supplémentaires, rejoint l’équipe après avoir joué 159 matches avec Reims, dont 67 aux côtés d’Emmanuel Agbadou, une autre des recrues de janvier des Wolves», peut-on lire dans un communiqué du club Jaune et Noir.