Borussia Dortmund - FC Barcelone: les compositions officielles

Le Borussia Dortmund reçoit sur sa pelouse le FC Barcelone ce mardi soir à 21h00, dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Le BVB s’articulent en 3-4-3 avec Kobel aux cages. En défense on retrouve Süle, Anton et Bensebaini. Le milieu de terrain est composé de Yan Couto, Gross, Nmecha et Svensson. Et enfin, Guirassy animera l’attaque avec Adeyemi et Beier.

La suite après cette publicité

Les Barcelonais s’organisent en 4-2-3-1 avec Szczesny aux cages. En défense, on retrouve Koundé, Cubarsi, Araujo et Gerard Martin. Gavi et De Jong occupent l’entrejeu. Lewandowski sera épaulé par Lamine Yamal, Fermin Lopez et Raphinha.

Les compositions :

Borussia Dortmund: Kobel - Süle, Anton, Bensebaini - Yan Couto, Gross, Nmecha, Svensson - Adeyemi, Guirassy, Beier

La suite après cette publicité

FC Barcelone: Szczesny - Koundé, Cubarsi, Araujo, Gerard Martin - Gavi, De Jong - Yamal, Fermin Lopez, Raphinha - Lewandowski