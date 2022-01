Premier League : Manchester United s'impose à Brentford grâce à sa jeunesse

Mise à jour du calendrier de Premier League ce mercredi. Brentford et Manchester United rattrapaient leur match en retard de la 17e journée, reporté pour cause de Covid-19. Les Bees, très fringants, démarraient pied au plancher. Brian Mbeumo centrait en retrait pour Mathias Jensen, qui ratait le cadre (2e). L'international danois pensait enfin ouvrir le score quelques instants plus tard, mais David De Gea sauvait les siens du pied (13e).

Dans la foulée, Vitaly Janelt voyait Alex Telles contrer sa frappe qui prenait le chemin des filets mancuniens (13e). Mads Bech Sorensen (14e) et Christian Norgaard (15e) accentuaient la pression sur les buts des Red Devils. Si MU réagissait, par l'intermédiaire de Diogo Dalot (25e), et monopolisaient le ballon, ce sont bien les locaux qui étaient les plus dangereux, même si Jensen manquait encore de réussite face à De Gea (32e).

La jeunesse mancunienne fait la différence

Au retour des vestiaires, Cristiano Ronaldo envoyait un coup de casque lobé sur la barre transversale de Jonas Lössl (47e). Quelques instants plus tard, Jensen butait encore sur le dernier rempart mancunien (48e). Ce sont finalement les hommes de Ralf Rangnick qui allaient ouvrir le score. Fred mettait Anthony Elanga sur orbite dans le dos de la défense. Le jeune attaquant suédois de 19 ans, titularisé pour sa cinquième apparition en PL, ne se faisait pas prier pour contrôler et marquer de la tête (0-1, 55e).

MU allait aggraver le score quelques minutes plus tard. Cristiano Ronaldo combinait avec Bruno Fernandes. Le maître à jouer portugais s'infiltrait et fixait Lössl avant de décaler Mason Greenwood qui ne ratait pas l'opportunité de pousser le ballon au fond des filets (0-2, 62e). Fernandes donnait une nouvelle passe décisive dans le dernier quart d'heure, pour Marcus Rashford cette fois, entré en jeu en lieu et place de Greenwood (0-3, 78e). Dans les derniers instants de la partie et après la sortie houleuse de CR7, Ivan Toney réduisait le score (1-3, 85e). Grâce à ce succès, MU grimpe à la 5e place au classement.

