Lille cible un bourreau des Bleus et de l’OM

Avec un troisième tour préliminaire de Ligue des Champions à disputer début août, Lille va devoir s’activer assez tôt pour son mercato, surtout si le club était amené à perdre ses meilleurs éléments cet été. On pense notamment à Jonathan David, arrivé dans le Nord en 2019, et qui surfe sur quatre saisons prolifiques en Ligue 1 (146 matches, 71 buts). Selon les informations du quotidien sportif portugais A Bola, les Dogues se seraient d’ailleurs déjà positionnés sur un attaquant pour préparer l’avenir : Fotis Ioannidis (24 ans).

Joueur du Panathinaïkos depuis 2020, cet attaquant d’1m87 sort d’une saison aboutie avec 23 buts et 10 passes décisives. L’OM et l’équipe de France en avaient d’ailleurs fait les frais en qualifications pour la Ligue des Champions (Ioannidis avait marqué au retour et inscrit son tir au but contre Marseille) et pour l’Euro (il avait permis à la Grèce de prendre l’avantage contre la France (2-2) en novembre). A Bola précise que Lille devra faire face à la concurrence du Sporting Portugal sur le dossier et qu’un transfert du joueur devrait tourner autour des 20 millions d’euros.