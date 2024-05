Real Madrid : le vrai prix du transfert de Jude Bellingham

Le Real Madrid et le Borussia Dortmund s’affrontent dans deux jours pour connaître le vainqueur de la Ligue des Champions 2023-2024. Les deux équipes ont plus tôt dans la saison dû gérer un dossier ensemble, celui de Jude Bellingham. Le milieu de terrain anglais, appartenant au club allemand de 2020 à 2023, a fait l’objet de longues négociation pour son transfert au Real Madrid. La pépite de 19 ans signe un contrat jusqu’en 2029 pour une somme qui avoisinerait les 103 millions d’euros. Mais aujourd’hui, Hans-Joachim Watzke, le patron du Borussia Dortmund, révèle que le prix est bien supérieur, « beaucoup plus » que les 103 millions exposés dans la presse.

« S’il n’y avait eu que 103 millions, nous aurions mal négocié. Mais non, ce n’est pas une consolation car des joueurs comme Jude ou Erling n’ont pas seulement laissé une marque footballistique à Dortmund. Ce sont deux enfants que nous apprécions beaucoup ici. Il n’y a pas d’argent pour compenser cela. Bien sûr, puisqu’il faut les laisser partir, autant que ce soit avec le plus gros montant possible », a-t-il annoncé au quotidien madrilène AS. Ce n’est pas la première fois que le Real Madrid ne donne pas toutes les indications sur les prix de ses joueurs achetés. On a appris ces dernières années que les transferts de Gareth Bale et d’Eden Hazard ont été bien supérieurs à ce qui avait été annoncé au départ.