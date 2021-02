Christophe Galtier a craint une faveur de l'UEFA pour Sébastien Haller

Futur adversaire du LOSC en 1/16es de finale aller de la Ligue Europa, le 18 février, au stade Pierre-Mauroy, l'Ajax évoluera sans son attaquant international ivoirien, Sébastien Haller. La cause ? Une erreur administrative du club néerlandais, qui a oublié d'inscrire sa très chère recrue hivernale dans la liste des joueurs qualifiés pour disputer la deuxième partie de la compétition, envoyée à l'UEFA. Après cet imbroglio, la formation ajacide a tenté de rattraper le coup en demandant à l’UEFA une dérogation. Mais l’instance dirigeante a finalement rembarré les Lanciers. Un épisode, ajouté à celui de la suspension pour dopage du gardien de but André Onana, qui a fait réagir Christophe Galtier en conférence de presse.

«J'ai vu hier, on m'a informé que Sébastien Haller, leur meilleur buteur actuellement (il n'a en fait inscrit que 2 buts depuis son arrivée en janvier, Dusan Tadic en est à 10 depuis le début de la saison, ndlr), il y avait eu un oubli par rapport à la liste UEFA. J'ose espérer qu'il n'y aura pas d'exception faite... parce que si on met des délais... C'est une erreur administrative, c'est le problème de l'Ajax», a d'abord réagi le coach des Dogues, avant d'évoquer en termes élogieux le portier de l'Ajax. «Que le gardien ne soit pas là, c'est un très bon gardien, je n'ai pas à juger le problème de dopage. C'est un très bon gardien, de très haut niveau, et un joueur de champs. Évidemment, que trois joueurs, dont le gardien et l'attaquant, c'est important. Nous avons aussi déjà des absents.»