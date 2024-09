Ligue 1 : Saint-Étienne navigue déjà en eaux troubles

Une défaite à Monaco, un revers face au Havre, une gifle concédée contre le Stade Brestois, 0 but marqué et 7 encaissés. Voici le début de saison de l’AS Saint-Étienne pour son retour dans l’élite du football français. Un démarrage compliqué suscitant d’ores et déjà son lot d’interrogations, à l’heure où Olivier Dall’Oglio se retrouve, lui, au centre de certaines rumeurs d’éviction. Bref, le tableau général est loin d’être convaincant pour les supporters du Forez, forcément inquiets de la tournure des événements. Rachetée par Ivan Gazidis pour son retour en Ligue 1, l’ASSE a pourtant réalisé le mercato le plus élevé de son histoire avec un peu plus de 20 millions d’euros dépensés.

La suite après cette publicité

Des départs importants pas forcément compensés…

Au total, neuf joueurs ont, en effet, posé leur valise dans le chef-lieu du département de la Loire. De l’expérimenté défenseur Yunis Abdelhamid à Brice Maubleu en passant par l’ex-Bordelais Zuriko Davitashvili, le milieu offensif Igor Miladinovic, Pierre Ekwah, prêté en provenance de Sunderland, ou encore le pari Lucas Stassin, prometteur buteur belge de Westerloo recruté pour 10M€, les Verts ont animé cette fenêtre estivale. Un mercato ambitieux qui ne se concrétise, cependant, toujours pas sur le terrain. Après avoir perdu des cadres importants, à l’instar d’Irvin Cardona et Nathanael Mbuku, l’ASSE navigue déjà en eaux troubles.

À lire

Ligue 1 : Brest lance enfin sa saison par un succès probant contre Saint-Etienne

«J’ai un peu d’expérience, je sais où je mets les pieds. La Ligue 1, c’est plus dur partout : défensivement, offensivement et sur les coups de pied arrêtés. On a pris un coup de pied arrêté contre Le Havre. C’est là que l’expérience doit agir normalement», avait d’ailleurs avoué Olivier Dall’Oglio après la défaite concédée face aux Ciel et Marine. Une déception encore affichée quelques minutes après la claque reçue face au SB29 (0-4). «Il y a beaucoup de frustration, on a très mal entamé la rencontre. À nous de mieux travailler nos coups de pied arrêtés. Il nous manque beaucoup de choses pour se mettre au niveau de la Ligue 1. Je sais ce que c’est que de se battre pour le maintien avec les clubs que j’ai déjà coachés».

La suite après cette publicité

Le difficile apprentissage de la Ligue 1

Comment, dès lors, relever la tête ? Alors que la trêve internationale va permettre au groupe stéphanois de faire le vide et ainsi espérer repartir du bon pied, le technicien français de 60 ans, déjà annoncé sur le départ par certains observateurs, a dressé un premier bilan. «On a ciblé plusieurs choses, les coups de pied sont déterminants pour rester en Ligue 1. On peut faire des très bons matchs et se faire planter sur un corner ou un coup franc. On doit monter le curseur, c’est une question de volonté, de placement. Il y a la détermination pour mettre les buts. Il faut travailler sur cette envie, avoir la niaque, être bien placé».

Et d’ajouter : «la détermination quand on frappe est vraiment importante. Quand on frappe c’est pour marquer, il faut mettre de la force et toute l’envie possible. Des fois il faudra tacler pour marquer, il faut faire preuve de malice, suivre les frappes, il faut que ça devienne un réflexe. Ça, c’est de la pure expérience : un attaquant expérimenté va le sentir et va mettre quatre ou cinq buts de plus sur une saison, et quatre ou cinq buts en plus, ça va aider l’équipe. Ce sont des choses qu’on va apprendre avec le temps, mais on n’a pas de temps». Pour ne rien arranger, l’ASSE, actuelle lanterne rouge du championnat et déjà sous pression, s’apprête à vivre un mois de septembre intense avec la réception du LOSC (14 septembre) et deux déplacements périlleux du côté de Nice (22 septembre) et Nantes (29 septembre)…