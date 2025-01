Manchester City fait de nouveau très peur avant d’affronter le PSG !

Les mois de novembre et de décembre ont été très difficiles pour Manchester City. Malgré un début de saison assez positif, les Sky Blues ont totalement craqué pendant près de deux mois en connaissant une séquence de treize matches composée de trois nuls et neuf défaites pour une maigre victoire. Au fond du gouffre au moment des fêtes de Noël, Manchester City pointait à la 7e place de la Premier League et outre le fait d’avoir dit adieu au titre, les places qualificatives en Ligue des Champions s’éloignaient. Quelques semaines plus tard, le scénario est bien différent pour les pensionnaires de l’Etihad Stadium. Sur les quatre derniers matches de Premier League, personne ne fait mieux que l’équipe de Pep Guardiola qui a su remporter trois rencontres pour un nul concédé sur le fil contre Brentford (2-2). Se reprenant au classement, Manchester City est revenu à la quatrième place en passant devant Newcastle et Chelsea (qui compte un match en moins) et reste même à portée d’Arsenal et de Nottingham Forest qui n’ont que six points d’avance.

Bien que Liverpool semble bien trop loin avec 12 points d’avance et un match en retard, Manchester City a su se ressaisir depuis les fêtes de fin d’année avec des victoires contre Leicester (2-0) et West Ham (4-1) pour arrêter l’hémorragie, un festival en FA Cup contre Salford (8-0) pour faire le plein de confiance, un nul intense sur la pelouse de Brentford qui est redoutable à domicile (2-2) et surtout un récital bien plus probant sur la pelouse d’Ipswich Town. Inscrivant 22 buts en 5 matches, Manchester City n’a pas encore forcément guéri tous ses maux, mais a su retrouver un état de forme bien plus en adéquation avec son statut. Fragilisé par de nombreux pépins physiques, Manchester City n’a plus que trois absents avec Ruben Dias, John Stones et Rodri (jusqu’à la fin de la saison). Pep Guardiola peut compter sur un effectif complet, mais aussi certains éléments qui montent en puissance.

Une attaque et des leaders qui ont retrouvé leur niveau

Dans l’aspect créatif où Manchester City était déficitaire, le retour de Kevin De Bruyne à un excellent niveau se fait clairement ressentir. «Il faut regarder les deux, trois dernières rencontres de De Bruyne, ça, c’est le grand Kevin», n’a pas manqué de commenter son coach Pep Guardiola. Ce réveil touche également d’autres individualités puisque le fantomatique Phil Foden qui avait manqué son début de saison reste sur deux doublés contre Brentford (2-2) et Ipswich Town (6-0). «Sa plus grande qualité est dans la surface. Je sens le but dans son sang, dans ses os, dans son esprit. Nous sommes vraiment heureux qu’il soit à nouveau heureux.»Avec la montée en puissance des ailiers que sont Jérémy Doku et Savinho, une dynamique positive se ressent en attaque et contamine même le buteur Erling Haaland. Le Norvégien a retrouvé son rythme de croisière avec 4 buts sur ses 4 derniers matches. Au rayon des bonnes nouvelles, on peut aussi noter la révélation James McAtee qui s’affirme enfin avec les Sky Blues.

Une dynamique qui vient au bon moment pour Manchester City en Premier League, mais aussi en Ligue des Champions. Ce mercredi face au Paris Saint-Germain et le suivant contre le FC Bruges, Manchester City doit chercher une victoire pour assurer sa qualification. Les Sky Blues se savent menacés et voudront s’appuyer sur leur forme récente pour effacer un début de campagne décevant. Conscient que son équipe est redevenue compétitive, Pep Guardiola a annoncé la couleur après la victoire contre Ipswich Town : «plus vite, plus vite, plus sage dans les décisions que nous avons dû prendre. Cela fait longtemps que nous n’avons pas joué comme nous le voulions. Mais le plus important était de réaliser que lorsque nous faisons cela … OK, nous pouvons rivaliser.» Et alors que Manchester City attend patiemment trois renforts avec Vitor Reis (Palmeiras), Abdukodir Khusanov (RC Lens) et Omar Marmoush (Eintracht Francfort), l’optimisme revient du côté de la formation anglaise. Paris est prévenu, la bête blessée s’est remise de ses blessures.