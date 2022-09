PSG : à quoi joue Kylian Mbappé ?

La suite après cette publicité

Hormis l'échec du recrutement d'un défenseur, après le couac Skriniar, tout le monde ou presque s'accorde à dire que le mercato du PSG est un succès. Aussi bien dans le sens des départs (où les indésirables sont quasiment tous partis en attendant Icardi) que des arrivées (refonte du milieu de terrain, doublure pour Hakimi, joueur à fort potentiel avec Ekitike). Tout le monde ou presque, puisque comme nous vous le racontions, la gestion du mercato divise en interne.

Et quand on écrit en interne, cela concerne aussi les joueurs. Comment l'ignorer alors que le nouveau projet vendu par Nasser Al-Khelaïfi à la presse a été décortiqué ? Alors que Kylian Mbappé a accepté de prolonger sur la foi de ce nouvel élan sportif ? Luis Campos, nouveau conseiller football du PSG, avait les idées claires sur le recrutement. Les noms ont tous été évoqués depuis des semaines : Lewandowski, Tchouaméni, Skriniar, Scamacca etc, etc.

Mbappé patiente encore

Alors forcément, si l'on regarde cette liste et celle des joueurs arrivés, il y a bien des différences. Kylian Mbappé le sait et il le constate avec regret, ce n'est pas ce qui lui avait été annoncé. Pour l'instant, il se refuse à le dire publiquement. Mais comment ignorer son langage corporel à la question posée sur Canal Plus hier en marge de la conférence de presse ? « Est-ce que pour vous le PSG est sur la bonne voie, plus fort et mieux armé, après un mois de compétition ? », questionne le journaliste. Le « mieux armé » déclenche un haussement de sourcil qui en dit bien plus que la réponse.

« Je ne sais pas, seul le terrain le dira. Je pense que c'est vraiment au club de dire s'il est content de ce qui s'est passé cet été, des changements qu'ils ont fait. Je pense que ce sont eux qui vous répondront mieux que moi. » Comprendre : les dirigeants doivent assumer ce qu'ils ont loupé, ce n'est pas à Mbappé de le faire pour eux.

En conférence de presse, à la même question, il avait expliqué : « ce n'est ni l'endroit ni le moment. Et je ne suis pas la personne qui peut le mieux répondre à la question. Il faut poser la question aux personnes concernées. » Il faudra donc attendre pour connaître enfin l'avis de Kylian Mbappé sur l'été parisien. Mais le suspense est faible et plus grand-monde n'ignore le sentiment de l'attaquant parisien.