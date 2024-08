Croatie : Marcelo Brozović prend sa retraite internationale

Taulier de la sélection croate, Marcelo Brozović a annoncé, ce mercredi, sa retraite internationale. Le natif de Zagreb a tiré sa révérence avec le maillot rouge et blanc après 99 sélections et sept buts inscrits. Avec la Croatie, il a atteint la finale de la Coupe du monde 2018, la troisième place lors du Mondial 2022 et la finale de la Ligue des Nations 2023. Il a également participé à trois Euro consécutifs : en 2016, en 2020 et en 2024. Le milieu de 31 ans a communiqué sa décision sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

« J’ai eu l’honneur de jouer à de nombreuses reprises pour l’équipe nationale croate de football et je terminerai ma carrière en équipe nationale avec ce numéro 99. (…) Merci à tous les sélectionneurs et à tous les membres du staff, ainsi qu’à l’équipe de la Fédération, car ils contribuent tous à créer cette ambiance magnifique. Un grand merci à mes proches qui m’ont toujours soutenu. Je suis heureux d’avoir pu partager ces grands moments avec eux, ainsi qu’avec les fans », a indiqué le joueur d’Al-Nassr.