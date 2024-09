France - Italie : Manu Koné attend une réaction contre la Belgique

Ce vendredi, l’équipe de France a mordu la poussière face à l’Italie pour son entrée en lice dans cette nouvelle édition de la Ligue des Nations (1-3), ce vendredi au Parc des Princes. Entré en jeu en cours de partie, Manu Koné a certes fêté ses débuts avec les Bleus, mais espérait un tout autre résultat pour sa première cap avec les A. Déçu au coup de sifflet final, le milieu de terrain de 23 ans attend une réaction contre la Belgique.

La suite après cette publicité

«Qu’est-ce qu’on aurait pu faire de mieux ? Gagner le match. On a tout donné, on a fait les efforts. Sur des petits détails, on paie cash la défaite. Mais on va essayer de mieux faire contre la Belgique. On a perdu ce match, peut-être qu’on doit mieux finir, plus apporter offensivement. C’est toute l’équipe, on doit tous travailler ensemble pour essayer de gagner le match. On veut que la France soit avec nous», a déclaré le joueur de l’AS Rome sur les antennes de TF1.