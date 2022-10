CdM 2022 : Sergio Ramos et Gerard Piqué dans la pré-liste de l'Espagne !

Vieillissant et jouant de moins en moins au Barça, Gerard Piqué (35 ans) est bien présent dans la pré-liste de 55 joueurs concoctée par Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, pour une éventuelle présence au Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre). En revanche, seulement 26 joueurs s'envoleront pour la Coupe du monde. Le verdict tombera le vendredi 11 novembre au moment de l'annonce officielle, rapporte Marca.

L'ex-mari de la chanteuse Shakira, compte 102 sélections avec la Roja et a déjà remporté la plus prestigieuse des compétitions internationales, en 2010 en Afrique du Sud, face aux Pays-Bas. Son ancien rival du Real Madrid Sergio Ramos est également présent. C'est cependant loin d'être certain qu'ils s'envoleront pour le Qatar.