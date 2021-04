Real Madrid : Luis Fernandez s’enflamme pour Casemiro

Face à Liverpool, le Real Madrid a pris une sérieuse option pour la qualification aux demi-finales de Ligue des Champions. Les hommes de Zinédine Zidane ont dominé les Reds grâce à l'excellente performance des trois indéboulonnables du milieu de terrain : Kroos - Modric - Casemiro. Le Brésilien de 29 ans, souvent un peu oublié, est l’un des hommes clé de ZZ. Sur le plateau de BeIN Sport, Luis Fernandez a tenu à souligner le rôle de l’ancien milieu du FC Porto.

La suite après cette publicité

«Casemiro, pour moi, c’est le numéro 1 et le boss. C’est lui qui met l’impact. Il se projette et va de l’avant. Il peut casser des lignes et peut marquer de la tête. Avec le ballon, c’est fort. Dans la récupération et l’intelligence tactique, c’est fort. Le Bayern peut dire qu’il a Kimmich, au Real, ils ont Casemiro. Casemiro assure l’équilibre au milieu de terrain. Kroos et Modric apportent la technique.»