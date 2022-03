L2 : Toulouse conforte sa place de leader contre Dunkerque, van den Boomen encore décisif

Toulouse enchaîne. En clôture de cette 27ème journée de Ligue 2, le Téfécé recevait l'USL Dunkerque afin de poursuivre sa belle série et prendre de l'avance en tête du Championnat. Après un début de match bien maîtrisé, les Toulousains ont ouvert le score par l'inévitable van den Boomen, auteur d'un joli coup-franc lointain (1-0, 35e). En seconde période, rien ne s'arrangeait pour l'USL, qui voyait Thiam se faire expulser pour un vulgaire tacle sur Healey devant la surface violette.

Sans forcer, les hommes de Montanier faisaient le break après un joli centre de Desler directement dans les pieds de Ratao... qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide (2-0, 73e). Un cinquième succès consécutif pour le TFC, maintenant leader avec cinq points d'avance sur le Paris FC et avant d'aller à Caen. En revanche, cette victoire enfonce Dunkerque, 19e de Ligue 2 et à deux points de QRM, le premier relégable. La suite pour les Nordistes ? La réception de Pau.