Ángel Di María tranche entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

À chacun sa sensibilité footballistique, et Ángel Di María a la sienne. À 37 ans (il les fête ce vendredi, ndlr), le champion du monde 2022 a bien roulé sa bosse. Au travers d’une carrière riche en accomplissements, tant à Benfica qu’au Real Madrid, au PSG, ou en sélection argentine, Fideo a pu côtoyer des légendes de ce sport, à l’image de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi. Qui de mieux qu’un ancien partenaire des deux joueurs, alors, pour trancher sur l’éternel débat du «GOAT» ? Dans un entretien accordé au média InfoBAE, Di María a donné son avis sur le sujet, et il est tranché.

«Les déclarations de Ronaldo (le Portugais s’était récemment autoproclamé meilleur joueur de l’histoire, ndlr) ? Je ne suis pas surpris, j’ai joué avec lui pendant 4 ans (au Real Madrid). C’était toujours comme ça. Il a toujours fait ce genre de déclarations, il a toujours essayé d’être le meilleur, mais bon, il est juste né à la mauvaise époque, parce qu’un autre joueur a été touché par la baguette magique. La réalité se traduit par les chiffres. L’un a 8 Ballon d’Or, l’autre 5. Il y a une très grande différence, estime Di Maria. Avoir été champion du monde est une autre très grande différence. Et puis vous le voyez dans les matches, vous le voyez à chaque minute de chaque match, Messi joue comme s’il était dans son propre jardin, et ça, depuis 18, 20 ans (…) Pour moi, Leo est le meilleur du monde et le meilleur de l’histoire, sans aucun doute.»