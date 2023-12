PSG : le retour de Nuno Mendes se précise

Son absence se fait forcément ressentir depuis plusieurs mois au PSG. Étincelant dès son arrivée dans la capitale en 2021, Nuno Mendes n’a disputé aucune rencontre cette saison sous la tunique parisienne. La faute à une vilaine blessure aux ischio-jambiers qui a même nécessité une opération à la fin du mois de septembre. Et même si Lucas Hernández a réalisé une première partie de saison impeccable dans le couloir gauche de la défense francilienne, au point de figurer dans notre équipe-type de Ligue 1 à la mi-saison, le retour du latéral gauche portugais de 21 ans est très attendue.

Ainsi, les supporters du champion de France en titre ne devraient plus trop attendre. Alors que sa durée d’indisponibilité était fixée à 4 mois fin septembre, l’ancien du Sporting Portugal serait dans les temps selon les indiscrétions de L’Équipe. Nos confrères ont d’ailleurs récolté un témoignage de l’entourage du joueur de 21 ans qui affirme qu’il progresse bien et qu’il est dans les temps au niveau de sa planification initiale. Bonne nouvelle donc pour Luis Enrique et sa troupe qui pourraient compter sur le feu follet Mendes pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre la Real Sociedad au Parc des Princes le 14 février prochain.