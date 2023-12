L’équipe type de Ligue 1 2023/2024 à la mi-saison

Alors que le Paris Saint-Germain a remporté le titre honorifique de champion d’automne en se retrouvant en tête de Ligue 1 au moment d’atteindre la trêve hivernale, il est tant de dresser un bilan à mi-saison et de livrer le onze type du championnat pour la rédaction FM. Quatorze de nos journalistes ont ainsi voté pour ce qui était pour eux la meilleure équipe de ce début de saison. Dans les buts, un nom ressort avec Marcin Bulka (Nice) qui a décroché la moitié des suffrages. Le portier polonais de l’OGC Nice a été admirable avec seulement 9 buts concédés en 17 matches. Réalisant ainsi 11 clean-sheets, plus haut total du championnat et se montrant à l’aise sur l’exercice des tirs au but, il a crevé l’écran. Derrière lui, plusieurs gardiens ont aussi été plébiscités à l’image de Lucas Chevalier (Lille), Guillaume Restes (Toulouse), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) et Marco Bizot (Brest).

Pour ce qui est de la défense, la charnière n’a pas fait un pli puisque le duo Jean-Clair Todibo (OGC Nice) et Leny Yoro (Lille) ont quasiment fait l’unanimité. Le premier est également l’un des artisans de l’excellent début de saison de Nice qui est la meilleure défense du championnat. Le second a fait preuve d’une solidité extrême avec Lille et confirme pour sa première saison pleine qu’il est l’un des meilleurs espoirs français à son poste. Seuls les lensois Facundo Medina et Kevin Danso ont également été cités. Pour ce qui est des latéraux, Jonathan Clauss (Olympique de Marseille) s’impose de justesse à droite juste devant Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain). Si son équipe a connu des turbulences, l’international français a tenu son rang apportant le danger dans son couloir tout en étant assez solide. Les Monégasques Vanderson et Wilfried Singo ont aussi été cités tout comme Kenny Lala (Brest). Côté gauche, Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain) arrive en tête de peu devant Melvin Bard (Nice). Compensant parfaitement la blessure de Nuno Mendes, l’ancien du Bayern Munich est une belle satisfaction du mercato parisien. Deiver Machado (Lens) a aussi reçu des votes.

Direction maintenant le milieu de terrain où un trio se dégage très nettement. En sentinelle, Nabil Bentaleb (Lille) a été choisi. Le joueur arrivé cet été du SCO d’Angers a parfaitement composé le départ d’André Gomes en apportant un profil différent à l’entrejeu nordiste. Une belle revanche pour un joueur performant l’an dernier malgré la situation difficile de son club. Un cran plus haut en tant que relayeur, il était évident de mettre Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain). Le jeune talent international tricolore de 17 ans a confirmé sa belle saison dernière et fait même mieux en devenant un incontournable de son équipe. Une situation qui fait de lui l’un des meilleurs joueurs de ce début de saison. Cette distinction, Aleksandr Golovin (AS Monaco) peut la mériter également. Régulier et épargné par les blessures, le Russe porte son équipe et compte 5 buts et 2 offrandes en 15 matches de Ligue 1. Précieux à la construction et décisif, il semble vivre sa meilleure saison en rouge et blanc même s’il a été bêtement exclu contre Toulouse hier soir.

Son coéquipier Youssouf Fofana (AS Monaco) mais aussi Pierre Lees-Melou (Brest), Teddy Teuma (Reims), Benjamin Bourigeaud (Rennes) et Téji Savanier (Montpellier) ont hérité d’au moins un vote. Enfin, pour ce qui est de l’attaque, l’aile droite est occupée par le Kosovar Edon Zhegrova (Lille). Percutant et principal danger de la formation nordiste, il a su faire la différence et porter son équipe sur ce début de saison. De l’autre côté, on a décidé de placer Romain Del Castillo (Brest). Participant à la belle cinquième place du club breton avec 5 buts et 5 offrandes en 17 journées, il a livré une première partie de saison solide. Pour ce qui est de la pointe de l’attaque, Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) arrive comme le chaînon manquant de l’équipe grâce à ses 18 buts en 16 rencontres. Un bilan solide comme toujours pour le Champion du monde 2018. Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marseille), Akor Adams (Montpellier), Junya Ito (Reims), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) et Thijs Dallinga (Toulouse) ont également été cités.