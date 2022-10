Nottingham Forest - Liverpool : les compositions officielles

C'est parti pour une nouvelle journée de Premier League sur Foot Mercato ! Ce samedi, Liverpool se déplace sur la pelouse du City Ground de Nottingham Forest en match d'ouverture de cette 13ème journée de championnat d'Angleterre. Vainqueurs de leur deux dernières rencontres face à Manchester City (1-0) et West Ham (1-0), les Reds tenteront de réaliser la passe de trois et ainsi confirmer leur bonne dynamique après un début de saison globalement raté sur la scène nationale. En face, Nottingham Forest, bon dernier de Premier League et en proie à d'extrêmes difficultés depuis sa montée dans l'élite, va essayer d'obtenir son deuxième succès de la saison. Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 13h30.

La suite après cette publicité

Pour cette nouvelle sortie en Premier League, Jürgen Klopp à décidé d'opter pour un schéma classique articulé en 4-3-3. Unique buteur de la rencontre remportée face à West Ham cette semaine, Darwin Nunez n'est pas présent dans le groupe ce samedi. Roberto Firmino est ainsi aligné à la pointe de l'attaque aux côtés de Mohamed Salah et Fabio Carvalho. Pour le milieu de terrain, le technicien allemand a décidé de faire confiance à Fabinho, Curtis Jones et Harvey Elliot. Enfin, concernant la défense, Andy Robertson effectue son retour dans le XI liverpuldien et James Milner prend la place de Trent Alexander-Arnold. Du côté des locaux, Steve Cooper reconduit son 4-3-3 emmené par un trio d’attaque composé de Morgan Gibbs-White, Taiwo Awoniyi et Jesse Lingard. Ryan Yates, Remo Freuler, Cheikhou Kouyaté sont alignés dans l'entrejeu, tout comme l'ancien parisien Serge Aurier dans le couloir droit de la défense.

Les compositions :

Nottingham Forest : Henderson - Aurier, Cook, McKenna, Williams - Yates, Freuler, Kouyaté - Gibbs-White, Awoniyi, Lingard

Liverpool : Alisson - Milner, Gomez, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Jones, Elliot - Salah, Firmino, Carvalho