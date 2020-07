Le Sporting CP est assis sur une mine d'or !

La suite après cette publicité

La feuille de route de Ruben Amorim était claire. Valoriser le travail de la formation pour relancer une équipe du Sporting CP, très loin de ses rivaux, Benfica et Porto, au classement de Liga NOS. L'ancien milieu international lusitanien (14 capes), que les Lisboètes ont recruté pour 10 M€ au Sporting Clube de Braga en mars, a parfaitement compris le message. Très jeune dans le métier, le natif de Vila Franca de Xira, âgé de 35 ans, profite du remarquable vivier à disposition pour mettre en oeuvre ses idées ambitieuses. Des principes qui lui ont déjà permis, malgré l'absence de diplômes officiels, de faire monter Casa Pia en deuxième division en 2018/19 et de remporter la Coupe de la Ligue 2020 avec Braga pour sa première expérience au plus haut niveau. Et les débuts sont plutôt prometteurs, avec cinq victoires et un nul en six sorties.

Sous ses ordres, trois jeunes ont connu leurs premières minutes en première division. Eduardo Quaresma (18 ans) symbolise parfaitement ce pari. Le défenseur central, capitaine des U19 du Portugal, a été aligné d'entrée lors des cinq dernières sorties des Leões, affichant une maturité étonnante dans les duels et dans la relance. Son calme a même impressionné les expérimentés Jérémy Mathieu (36 ans), qui a depuis pris sa retraite, et Sebastian Coates (29 ans) si l'on en croit la presse portugaise. On comprend mieux pourquoi le SCP a verrouillé son contrat jusqu'en juin 2025, avec une clause libératoire fixée à 45 M€, face à l'intérêt grandissant de nombreuses écuries européennes, parmi lesquelles l'AC Milan, où Ralf Rangnick, qui a déniché Dayot Upamecano du côté de Leipzig, souhaitait l'installer comme le leader de sa défense malgré son inexpérience.

Joelson la pépite que tout le monde attend

Nuno Mendes (18 ans) a également prolongé ces derniers jours jusqu'en juin 2025, avec lui aussi une clause libératoire fixée à 45 M€. Le latéral gauche, titularisé pour la première fois de sa jeune carrière en championnat la veille de son 18e anniversaire et de la signature de ce nouveau bail, épate lui par son activité dans son couloir. Le Correio da Manhã croit savoir que, déjà, Liverpool et Manchester United ont le n° 35 à l’œil, demandant à leurs scouts de suivre sa progression de très près. Matheus Nunes (21 ans) semble lui aussi promis à un bel avenir. Le milieu de terrain brésilien, arrivé d'Estoril la saison passée, a démarré les cinq dernières rencontres dans le cœur du jeu. Et si son jeu est encore perfectible, son club (qui aura déboursé 1 M€ pour son transfert + 10% sur une future vente) et son entraîneur comptent sur lui.

D'autres pourraient rapidement suivre. On pense notamment à Tiago Tomas (18 ans), jeune attaquant qui a rempilé jusqu'en 2025, et à Joelson Fernandes (17 ans), en pleine négociation pour prolonger lui aussi. Deux joueurs qui ont connu leur première apparition contre Tondela (2-1) cette semaine. Le jeune ailier est considéré par les observateurs et habitués de l'Academia de Alcochete comme l'un des plus grands espoirs du club depuis Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma ou Nani. La direction touche au but pour prolonger son bail (juin 2022) et augmenter le montant de sa clause libératoire en le passant de 45 à 100 M€. Et pour cause, les cadors de Premier League rodent déjà, d'Arsenal à Manchester United. Ralenti par quelques pépins physiques, l'attaquant, véloce et insaisissable, devrait rapidement avoir sa chance avec les professionnels d'ici la fin de la saison. L'occasion de juger sur pièce de son talent.

La cote de Jovane repart à la hausse

Son talent, lui, n'a pas toujours été au rendez-vous. Mais depuis l'entrée en fonction d'Amorim, Jovane Cabral (22 ans), pur produit du centre lisboète, confirme enfin tout son potentiel. Mis en confiance par son nouveau coach, il flambe (4 buts et 1 passe décisive depuis la reprise). Sa cote repart à la hausse. Alors que certains clubs de Ligue 1 s'étaient renseignés à son sujet il y a quelques semaines, on imaginait les pensionnaires d'Alvalade XXI disposés à négocier un transfert aux alentours des 15 M€. La donne a changé et le Sporting, qui cherche à revoir son salaire à la hausse selon A Bola, espère désormais prolonger son bail et augmenter le montant de sa clause (45 M€). Des discussions sont également en cours avec Luis Maximiano (21 ans), portier lusitanien devenu titulaire cette saison, pour une augmentation voire un nouveau bail, car le FC Barcelone et l'AC Milan sont aux aguets.

Wendel (22 ans), milieu international Espoirs brésilien qui avait préféré le Sporting au Paris SG en 2017, et Gonzalo Plata (19 ans) ne sortent pas de l'académie leonina, mais Amorim devrait aussi s'appuyer sur eux. Si la cote du premier tourne autour de 20-25 M€, le second a récemment vu Watford, Leicester et le RB Leipzig venir aux nouvelles. Le SCP, qui l'a repéré lors du Mondial U20 en 2019 (il avait été élu 3e meilleur joueur de la compétition), en demandera au moins 45 M€ d'après O Jogo. Ce vent de fraîcheur a redonné de l'allant et de l'ambition aux Leões. Mais face aux impératifs économiques et le trésor que représentent ces jeunes pousses, il faudra faire les bons choix cet été.