La Ligue 1 fonce sur l'ailier du Sporting CP Jovane Cabral

Nous vous l'avions présenté en octobre 2018, lors de sa première saison avec l'effectif professionnel du Sporting CP. Jovane Cabral, 21 ans, est un pur produit des Leões. Ailier droit de formation, petit gabarit rapide (1m76, 72 kg), il s'était, en quelques minutes grappillées par-ci, par-là, montré très souvent décisif lorsque José Peseiro l'avait fait sortir du banc, en Europa League notamment.

Au sortir d'une saison 2018-2019 à 31 matchs toutes compétitions confondues pour 4 buts et 8 passes décisives, le Cap-Verdien, naturalisé Portugais, avait tapé dans l'oeil de l'AS Saint-Etienne l'été dernier. Les Verts, qui espéraient un prêt, n'avaient pas conclu l'affaire. Il faut dire que le joueur avait été joliment blindé par son écurie. Un contrat jusqu'en 2023 et une clause à 60 millions d'euros disait-on à l'époque.

Rennes, Nice et d'autres clubs de Ligue 1 intéressés

Après s'être révélé pour sa première saison, Jovane Cabral, n°77 du Sporting CP, a dû ronger son frein. Le joueur qui fêtera ses 22 ans dans une semaine, voudra certainement oublier l'exercice 2019-2020, toujours en cours. Touché à la hanche, après avoir souffert de problèmes musculaires au mois d'août, le natif d'Assomada a manqué toute la première partie de saison. De retour fin janvier, il aura rapidement récupéré sa forme (3 passes décisives, 1 but en 8 matches de Liga NOS) et sa place de titulaire au sein de l'effectif de Ruben Amorim.

Assez pour que la Ligue 1 se bouscule au portillon. A Bola explique aujourd'hui que Jovane Cabral a éveillé l'intérêt de plusieurs clubs, tous de Ligue 1, qui espèrent le faire signer dès cet été. Le journal révèle l'intérêt du Stade Rennais - avec qui le Sporting CP avait fait affaires pour Raphinha l'été dernier - et de l'OGC Nice, qui dispose d'une belle enveloppe pour se renforcer cet été. Le média lusitanien ajoute sans trembler que d'autres clubs français sont intéressés, bien que les noms n'aient pas encore été confirmés, et évoque un club de Premier League.

Le Sporting CP n'écoutera rien en-dessous de 15 M€

La publication portugaise précise qu'au vu du nombre de prétendants pour son joueur, le Sporting CP ne devrait pas prendre la peine de répondre aux offres établies en-dessous de 15 millions d'euros, et pense que le club de Lisbonne aura très prochainement en sa possession des propositions concrètes de transfert pour le jeune Jovane Cabral. Ce dernier avait déclaré, au moment de sa signature au Sporting, «c'est le club que j'ai toujours voulu représenter, car c'est d'ici que sont sortis quelques uns des meilleurs joueurs portugais de tous les temps, comme Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma et Nani. Tous des ailiers. Je suis très fier que mon rêve devienne réalité. Mais j'en veux encore plus !». Encore plus, en Bretagne ou sur la Côte d'Azur ? Affaire à suivre.