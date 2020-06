Le LOSC sort du silence après les propos de Noël Le Graët

«Ah oui, l’acrobate de la finance.» Longuement interrogé par Le Figaro sur la fin de saison 2019-2020 de Ligue 1, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët avait envoyé un tacle au président du LOSC Gérard Lopez. Une déclaration qui n'est pas passée du côté du club nordiste. Plusieurs heures après la publication de l'entretien, les Dogues ont publié un communiqué pour répondre directement à l'homme fort de la FFF.

«La priorité d’un président de Fédération devrait toujours demeurer – qui plus est en période de crise – de rassembler et fédérer, de garantir l’unité et la force du football français et de toutes ses composantes, avec sérénité et exemplarité. (...) Même si le LOSC a pu exprimer des idées et une vision différentes quant à la gestion de cette crise - mais c’est a priori et sans contestation son droit -, le club rappelle qu’il a toujours affiché un total respect des décisions des instances, dans un esprit légaliste et collectif, alors même que celles-ci pouvaient apparaître défavorables à ses intérêts particuliers», explique notamment le LOSC.