Nicolas Raskin dans le viseur de l'OM

La suite après cette publicité

Ce lundi, l'Olympique de Marseille pourrait bien officiellement annoncer deux recrues. Gerson (24 ans, ex-Flamengo) et Konrad de la Fuente (19 ans, FC Barcelone) sont en effet arrivés dans la Cité phocéenne et passent actuellement leurs examens médicaux. Sauf mauvaise surprise, ils parapheront dans la foulée leurs contrats avec l'écurie olympienne.

Mais Pablo Longoria et ses équipes n'entendent pas s'arrêter là. S'ils ont eu un coup de froid inattendu dans le dossier Kevin Gameiro (34 ans), les décideurs marseillais continuent de scruter le marché à la recherche de bonnes affaires. Dans l'entrejeu notamment.

Très solide avec le Standard

Le nom de Mattéo Guendouzi (22 ans) revient régulièrement, l'international Espoirs tricolore (20 sélections, 1 but) étant partant pour rejoindre les pensionnaires du Vélodrome. Mais comme l'explique L'Équipe ce lundi, Arsenal se montre difficile en affaires. D'autres pistes sont donc creusées dans cette position et l'une d'elles mène en Belgique, au Standard de Liège. Selon les informations de La Dernière Heure, Nicolas Raskin (20 ans) est dans le viseur de l'OM.

Il s'agit d'un milieu prometteur, formé à La Gantoise et révélé cette saison avec les Rouches. Il est l'un des joueurs de moins de 21 ans ayant disputé le plus de minutes en Europe cette saison. Très actif, le Belge rayonne et influence le jeu de son équipe lorsqu'il est en pleine forme. Il aura été l'une des rares satisfactions du club liégeois dans ce difficile exercice. Sous contrat jusqu'en juin 2022, il plaît à l'OM. Suffisamment pour aller plus loin ?