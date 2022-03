Wembley va accueillir la "Finalissima" entre l'Argentine et l'Italie

L'UEFA et la CONMEBOL ont tranché. Les deux instances ont indiqué ce mardi que la "Finalissima" opposant l'Italie, vainqueur de l'Euro 2020, à l'Argentine, vainqueur de la Copa América 2021, se déroulera le mercredi 1er juin 2022, à Wembley, en Angleterre. Ce mythique stade anglais avait notamment été le théâtre de la dernière finale de l'Euro entre la Squadra Azzurra et les Three Lions.

Londres accueillera donc cette affiche de prestige, qui effectue son grand retour après 29 ans d'attente. Lors de la première édition de ce match co-organisé par l'UEFA et la CONMEBOL, la France avait disposé de l'Uruguay, en 1985. Les billets de ce choc seront mis en vente à partir de ce jeudi 24 mars, sur le site officiel de l'UEFA.

🏆 The #Finalissima 2022 is coming soon!



London’s iconic Wembley Stadium will be the setting for a showdown between #EURO2020 winners Italy and #CopaAmérica champions Argentina.



🗓️ Wednesday 1 June

⏰ 19:45 local time (20:45 CET)

🏟️ 86,000 capacity



Ticket information: ⬇️