La Ligue 1 n’emballe pas du tout les diffuseurs espagnols

Au 20 mars 2025, les résidents espagnols sont toujours dans l’incapacité de regarder la Ligue 1, du moins de façon légale. Une situation qui fait forcément des déçus, comme l’exprime à L’Équipe un supporter de Nice expatrié, obligé de suivre les rencontres de son club à la radio ou via des canaux illégaux. «Cela fait des mois et des mois que j’essaie de trouver un moyen légal de regarder la L1 en Espagne mais c’est impossible. Je suis prêt à payer mais on ne m’offre aucune possibilité de regarder mon Championnat. Donc je les écoute à la radio mais c’est frustrant.»

L’Équipe précise que la LFP accepte cette situation, au motif qu’elle ne souhaite pas dévaloriser ni brader les prix du championnat. Des offres sont arrivées sur le bureau des décideurs, mais elles ne répondaient pas à leurs attentes. Aujourd’hui, les diffuseurs espagnols restent réticents à l’idée de sortir le chéquier : «les offres des diffuseurs ne sont pour l’instant pas satisfaisantes. On préfère prendre notre temps, quitte à avoir un 'no show’ pendant une saison plutôt qu’un deal trop faible sur plusieurs années. C’est un choix stratégique plus que contraint», indique une source.