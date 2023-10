OM : la comparaison inattendue de Gennaro Gattuso sur Amine Harit

La saison dernière, Amine Harit avait réalisé un début de saison XXL sous les ordres d’Igor Tudor. Mais sa saison avait basculé un soir de Monaco-OM en novembre 2022 alors qu’il devait s’envoler quelques heures plus tard direction le Qatar pour rejoindre le Maroc à la Coupe du Monde. Mais voilà, à la suite d’un choc avec Axel Disasi, l’international marocain était victime d’une rupture du ligament croisé du genou entraînant sa fin de saison. Après une longue absence, le milieu de 26 ans a donc fait son retour cette saison d’abord avec Marcelino puis avec Gennaro Gattuso.

Et après des premières semaines très délicates, Amine Harit commence doucement à retrouver des sensations. Et cela aide grandement son équipe qui manque parfois un peu de génie offensivement. Auteur de 5 passes décisives en 11 matches cette saison, le Marocain semble avoir conquis le coeur de son coach, mais aussi de ses coéquipiers. Interrogé en conférence de presse, Pau Lopez a été dithyrambique. «Je voyais Amine quand il joue peu avec Sampaoli. Celui d’Igor était complètement différent déjà. Je pense que ce sera la version d’Igor cette saison. Je le vois s’entrainer tous les jours, chaque jour, il s’entraine un peu mieux. Dans la tête, ça a été dur pour lui avec sa blessure. Avec Gattuso, il sera encore plus important que la saison dernière. Il fera une belle saison, car il a la qualité. Et la manière dont joue Gattuso, ça lui plait beaucoup.»

Gattuso voit du Kaka en Amine Harit

Le gardien espagnol n’a évidemment pas été le seul questionné sur l’international marocain qui a d’ailleurs inscrit son premier but en sélection avec le Maroc (face au Libéria) lors de cette trêve internationale. À l’heure où l’OM s’en va défier Nice dans un match qui s’annonce passionnant, Gennaro Gattuso mise encore beaucoup sur son joueur. «On en avait déjà parlé. C’est un joueur qui doit jouer dans l’axe et au milieu du terrain. Il doit revenir vers l’intérieur du jeu. Il a une capacité sur un contrôle à être en supériorité numérique face à l’adversaire. Il a la vision de jeu des plus grands joueurs. Il doit améliorer sa qualité physique. Il faut avoir une condition physique qui l’aide surtout après sa blessure pour jouer son jeu. Il a une capacité innée que lui a donnée le bon Dieu. Il trouve toujours une solution quand il est pressé. Je pense qu’il doit jouer dans l’axe même si je l’ai fait jouer plus excentré face à Monaco. S’il progresse dans l’accélération et la force, il sera un joueur incroyable», a ainsi lancé le coach italien.

Relancé le style de jeu de son meneur de jeu, Gennaro Gattuso a même osé une comparaison assez étonnante, mais qui en dit long sur le talent d’Amine Harit. «Si je devais le comparer à quelqu’un ? Honnêtement, il pourrait me faire penser à Kaka, mais c’est différent, car il ne dribblait pas autant et avait une foulée totalement différente ou Rui Costa, mais qui dribblait plus. Mais ce qui le rend unique c’est sa première touche de balle qui fait toujours la différence. » Des comparaisons qui devraient flatter grandement l’ancien joueur de Schalke qui sera attendu encore ce week-end face à Nice. Et s’il reste sur sa forme du moment, l’OM peut espérer faire enfin chuter la formation niçoise toujours invaincue en championnat cette saison.