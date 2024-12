LOSC : Kylian Mbappé a validé le transfert de Bakker !

Les supporters parisiens l’ont découvert comme latéral gauche, qui a mine de rien donné un vrai coup de main au PSG durant 2 saisons entre 2019 et 2021. Ils ont dû être surpris en le voyant aligner ailier droit avec le LOSC face à Sturm Graz en Ligue des Champions. Un choix tactique, dicté aussi par les absences, signé Bruno Genesio, qui s’est avéré payant puisque le Néerlandais a inscrit le 2e but de son équipe. Recruté sur le tard par Lille cet été, suite à la blessure d’Ismaily, Bakker a déjà convaincu tout le monde à Lille. Et ce alors que son prêt s’est avéré plutôt insolite, et avec la validation de Kylian Mbappé, comme l’a raconté le président lillois Olivier Létang en zone mixte.

La suite après cette publicité

« Ça s’est fait rapidement, finalement, parce qu’à fin août, il y a eu la blessure d’Ismaily, donc il a fallu réagir vite. Il y avait le tirage au sort, et Mitch a pris sa voiture. Il a fait quatre heures et demie de voiture pour qu’on passe un long moment ensemble à Monaco en marge du tirage au sort. On savait que c’était un joueur qui avait beaucoup de qualités. Et puis, j’avais appelé Kylian (Mbappé), qui m’avait dit beaucoup de bien de lui aussi au niveau de la personnalité. Il m’a dit qu’il était aimé par tout le monde dans le vestiaire. C’est quelqu’un de très drôle, d’ailleurs », a glissé Létang, heureux d’avoir réalisé ce bon coup. Bakker, 24 ans, est prêté au LOSC par l’Atalanta Bergame, avec qui il est lié jusqu’en 2027.