Chelsea : bientôt un concurrent de plus pour Saul Ñiguez ?

Saul Ñiguez vit des débuts compliqués avec Chelsea. L’Espagnol, prêté un an avec une option d’achat d’environ 40 M€ par l’Atlético de Madrid, n’a été utilisé qu’à deux reprises par Thomas Tuchel. Les deux fois contre Aston Villa, en championnat (3-0) et en coupe (1-1, 4-3 après t.a.b), pour un total de 121 minutes disputées sous le maillot des Blues. Saul doit faire face à une concurrence féroce, avec un trio Kanté-Jorginho-Kovacic très apprécié par l’entraîneur allemand. Il a également vu Loftus-Cheek et Bakley lui passer devant dans la hiérarchie au milieu de terrain. Chelsea voudrait même se renforcer dans ce secteur de jeu, comme le rapporte Mundo Deportivo. Les Blues suivraient de près la situation de Marcelo Brozovic (28 ans), qui sera en fin de contrat en juin 2022 avec l’Inter Milan.

Le club londonien serait prêt à passer à l’action pour l’international croate dès cet hiver, le média espagnol évoque également un intérêt du Paris Saint-Germain dans ce dossier. L’arrivée de Brozovic serait une mauvaise nouvelle pour Saul, toujours à la recherche de plus de temps de jeu, même si Tuchel a tenu à rassurer tout le monde concernant son joueur. « Vous n'avez pas à vous inquiéter », avait-il déclaré à l’issue de la victoire face à Southampton le week-end dernier (3-1). « Nous n'avons que 11 joueurs à qui donner une chance (...) Il était très, très proche de commencer contre Southampton. En fin de compte, j'ai décidé de ne pas le titulariser parce que je pensais que le mettre dans un autre match à forte pression, contre un adversaire qui presse aussi haut au milieu du terrain, ne serait pas juste. »