adidas présente le maillot third de Boca Juniors

Quelques jours après son match nul sur le terrain d'Independiente pour le compte de la 7ème journée de la Coupe de la Ligue professionnelle argentine, Boca Juniors dévoile son troisième maillot pour la saison en cours avec adidas. Pour fêter le 116ème anniversaire de Boca Juniors, l'équipementier allemand rend hommage au quartier de La Boca.

De Diego Maradona à Juan Roman Riquelme, Boca Juniors a vu des magiciens fouler la pelouse de la Bombonera mais il n'y a pas que sur le terrain que Boca est reconnu. Le modeste quartier de La Boca est en effet particulièrement apprécié des touristes pour son charme, ses façades de maison très colorées et son rythme de vie animé. C'est également un quartier qui a accueilli de nombreuses personnes d'origine italienne et qui fut le théâtre de scènes politiques importantes.

Boca Juniors et adidas ont donc voulu mettre en avant cet héritage pour l'anniversaire du club. Sur cette nouvelle tunique, on retrouve un fond bleu et des formes géométriques rappelant les habitations de La Boca et plus précisément de la Caminito, allée où se succèdent les maisons aux designs et couleurs uniques. On retrouve ces formes géométriques à côté du col et sur le bas du maillot dans différentes nuances de bleu et de jaune. Les sponsors ainsi que le logo et les bandes adidas amènent une touche de blanc. Les clins d'œil à La Boca ne s'arrêtent pas aux formes géométriques puisque l'on retrouve différentes images du quartier en fonction du numéro dans le dos du maillot.

Ce maillot anniversaire devrait être porté dans les prochaines semaines et est déjà disponible sur le store de Boca Juniors.