OL : Tony Parker explique son nouveau rôle

"TP : l’OL n’a pas besoin de toi". Il y a quelques jours, les Bad Gones ont envoyé un message plus que clair à Tony Parker. Ils avaient d’ailleurs déployé une autre banderole près de la salle de basket de l’ASVEL (l’Astroballe, ndlr) avec le message suivant : "ta place est ici et nulle part ailleurs". Par ailleurs, ils entendent l’OL. Il y a quelques jours, l’ancienne star des San Antonio Spurs avait expliqué que John Textor lui avait proposé un rôle au sein de l’Olympique Lyonnais. «Textor veut que je revienne, il m’a demandé de réintégrer le board de l’OL, de Eagle. Ce serait un retour intéressant, j’ai envie d’aider. L’ASVEL et l’OL, c’est une famille. John Textor m’a demandé de s’asseoir à sa place aujourd’hui. Je parle avec Tolisso, Lacazette et tous ceux que je connais. Ils travaillent beaucoup et ne vont pas lâcher.»

Parker, qui avait pris place en tribunes lors de la réception de Metz, ne fait pourtant pas l'unanimité auprès des fans. De passage sur BFM Business, le Français a répondu aux critiques. «On m'avait posé la question: pourquoi j'étais au match dans le siège de John Textor? Il m'avait demandé d'aller au match et avait émis le souhait que je revienne dans le board d'Eagle, de l'OL. J'ai dit que je pouvais aider mais je ne peux pas contrôler les journalistes qui font des raccourcis et disent que je vais devenir président ou président-délégué Je n'ai jamais dit ça.» Puis il a expliqué son rôle, lui qui va «donner des conseils dans le board». Il a précisé : «s'il faut aller parler aux joueurs… En aucun cas, je ne serai là au quotidien, ni ne serai président ou président-délégué. Ce ne sera pas mon rôle à l'OL.» Une mise au point qui a le mérite d'être claire.