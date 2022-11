Memphis Depay impose deux conditions osées au FC Barcelone pour partir en janvier

La suite après cette publicité

Entre Memphis Depay et le FC Barcelone, c’est bientôt la fin. Reste à savoir quand. Après une première saison honorable du Batave en Catalogne (12 buts en 28 matches de Liga, 20 titularisations), sa situation s’est dégradée au fil des mois. À deux doigts de plier bagage l’été dernier, l’ancien Lyonnais est finalement resté, mais a rapidement été indisponible en raison d’une blessure.

Absent des terrains depuis le mois de septembre, le Hollandais souffrait d’une blessure au muscle biceps fémoral de la cuisse gauche. Une indisponibilité de cinq semaines maximum était alors évoquée, mais Depay n’a toujours pas rejoué. Le Barça l’a alors soupçonné de retarder son retour afin de privilégier un come-back avec sa sélection au Mondial. Ce qui a eu le don d’agacer le principal intéressé.

Depay est exigeant

Depuis, le divorce semble inéluctable. Depay aurait ainsi demandé au Barça de le libérer de son contrat (qui s’achève en juin). Toujours prêt à dégraisser sa masse salariale pour attirer des renforts, le club blaugrana n’est pas fermé à un départ de son joueur. Sauf que Sport nous apprend que Depay se montre très exigeant !

Ainsi, l’attaquant veut que son bail soit rompu cet hiver, mais que les Culers lui paient les six mois de contrat qu’il lui reste à honorer ! Et quand on sait qu’il perçoit environ 380 000€ par mois, pas compliqué de comprendre que Depay ne souhaite pas s’asseoir sur son contrat. Ce n’est pas tout. Le Batave n’acceptera de partir que s’il rebondit dans une équipe encore qualifiée en Ligue des Champions et prête à lui offrir un rôle central ! Rien que ça...