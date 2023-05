Mercato : l’OM et l’OL se battent pour une vedette de Serie A

La suite après cette publicité

La fin de saison approche, et le mercato va ouvrir ses portes dans un peu plus de deux semaines. Après une saison de Ligue 1 qui a encore vu le PSG se couronner champion de France, il devrait y avoir du mouvement dans bien des clubs, à l’image de l’OM, où bon nombre de départs - et donc d’arrivées derrière - sont attendus. Même cas de figure pour des clubs qui ont fait des saisons particulièrement décevantes, comme l’Olympique Lyonnais ou l’AS Monaco.

Et ça tombe bien, selon la presse italienne, les deux Olympiques et le club de la Principauté sont sur le même joueur en vue du prochain mercato estival. Le Corriere dello Sport dévoile ainsi que les 3 écuries de Ligue 1 espèrent enrôler Luis Alberto, le milieu de terrain offensif espagnol de la Lazio. Considéré comme un des meilleurs éléments du championnat à son poste depuis des années déjà, l’ancien du Barça B et de Séville pourrait quitter Rome cet été.

La Lazio reste gourmande

Le média italien explique tout de même que Maurizio Sarri, avec qui le joueur a eu une relation compliquée ces dernières années, souhaite qu’il reste. Avec un contrat qui va jusqu’en 2025, la Lazio est en position de force dans ce dossier, surtout que pour l’instant, le joueur n’a pas forcément manifesté des envies claires de départ. Il était cependant plutôt partant pour filer à Séville l’hiver dernier, mais la formation laziale avait refusé l’offre formulée par l’écurie andalouse.

Le journal transalpin évoque même des offres déjà faites de la part des trois clubs de Ligue 1, avec des montants plutôt conséquents. Aux dernières nouvelles, Lotito demandait 30 millions d’euros pour son joueur, mais nul doute que Longoria ou Textor ont des arguments solides pour convaincre le président du club de la capitale italienne. On tient donc peut-être un des feuilletons les plus passionnants du prochain mercato en Ligue 1…