JT Foot Mercato : l’OM lance son grand ménage

L’OM se lance dans sa réorganisation

L’Olympique de Marseille sort d’un mois de septembre pour le moins historique, dans le mauvais sens du terme évidemment. Entre le départ de l’entraîneur Marcelino, le bras de fer avec certains groupes de supporters, les envies de départ de Pablo Longoria et la claque encaissée au Parc contre le PSG, le mois fut pour le moins agité. En cette période de trêve internationale, le club marseillais a décidé d’organiser une réunion pour faire le bilan. Selon les informations de nos confrères de RMC Sport, des échanges en visioconférence, avec l’actionnaire Frank McCourt et Barry Cohen, le patron du conseil à surveillance et bras droit du natif de Boston, ont eu lieu. Le sujet principal de cette réunion a été la réorganisation de l’organigramme marseillais. Si Pablo Longoria n’est pas réellement inquiété, ce n’est pas le cas de Javier Ribalta qui va bien plier bagage. Concernant Stéphane Teissier, le directeur financier, et Pedro Iriondo, le directeur général, les derniers échos montrent qu’ils devraient rester en place. Selon La Provence, le départ de Ribalta est quasi acté. La recherche de son successeur a déjà été lancée. Comme le suggère La Provence, il devrait s’agir d’un francophone. Le nom de Mehdi Benatia, devenu agent de joueurs, circulerait sur la Canebière, d’autant qu’il gère par exemple la carrière d’un certain Azzedine Ounahi, et est très proche d’Amine Harit. Le but est de profiter de la trêve internationale pour dénicher l’homme providentiel.

Le RB Leipzig pousse pour conserver Xavi Simons

Dans le reste de l’actu, une nouvelle qui ne devrait pas vraiment plaire aux supporters du PSG ! Le club parisien a accepté de prêter Xavi Simons au RB Leipzig cet été après l’avoir récupéré en provenance du PSV. Comme pressenti, l’international néerlandais cartonne en Allemagne. Il est le deuxième joueur le plus décisif du club derrière Lois Openda avec 3 buts et 4 passes décisives en 7 rencontres. S’il était question d’un prêt d’un sans option d’achat, le joueur de 20 ans se verrait bien prolonger l’aventure outre-Rhin à en croire les informations de Sport Bild. À l’aise en Allemagne où il a noué des liens d’amitié avec Openda et d’autres anciens de Ligue 1 comme Bitshiabu ou Lukeba, le Batave a déjà discuté de son avenir avec son entraîneur Marco Rose, qui pousse désormais pour le garder. Toujours selon le quotidien allemand, un accord préliminaire aurait déjà été trouvé entre les différentes parties, rendu possible grâce aux bonnes relations entre l’agent du joueur, Darren Dein, le propriétaire de Red Bull et le PSG qui serait visiblement ouvert à laisser sa pépite néerlandaise une saison de plus en Bundesliga. Les conditions à remplir sont les suivantes : un temps de jeu toujours plus conséquent et une qualification du RB Leipzig en Ligue des Champions la saison prochaine. Une décision qui, si elle se confirme, ne devrait pas vraiment ravir Luis Enrique qui compterait sur le joueur la saison prochaine. À noter tout de même un point important, Max Eberl, le principal responsable de cet accord, n’est plus à Leipzig. L’ancien directeur sportif a été remercié à la fin du mois de septembre.

Les officiels du jour

Wayne Rooney va démarrer sa troisième aventure en tant qu’entraîneur ! Après avoir dirigé Derby County et DC United, la légende anglaise rejoint Birmingham actuel sixième de Championship . « Le Birmingham City Football Club est ravi d’annoncer la nomination de Wayne Rooney au poste de manager, acceptant les termes d’un contrat de trois ans et demi », peut-on lire dans le communiqué.

Une autre légende du football, italienne cette fois-ci, retrouve un banc. Il s’agit de Filippo Inzaghi qui succède à Paulo Sousa sur le banc de la Salernitana. L’ancien entraîneur de Bordeaux a été remercié dans la soirée de mardi à mercredi. Libre depuis son départ de la Reggina en fin de saison dernière, Inzaghi va donc relever un nouveau défi.