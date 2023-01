PSG : Nasser Al-Khelaïfi annonce de grands changements !

La suite après cette publicité

Le message envoyé est fort. Alors que de nombreuses rumeurs évoquent un désengagement progressif des actuels dirigeants parisiens, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à mettre les choses au clair lors d’un discours prononcé aux collaborateurs du Club, réunis au Parc des Princes. Le moyen pour le président-directeur général de rappeler les ambitions de QSI à la tête de la formation parisienne. Leader de Ligue 1, le PSG a, dans cette optique, officialisé plusieurs changements.

Nasser Al-Khelaïfi a ainsi nommé et promu cinq nouveaux talents - issus de l’interne ou recruté à l’extérieur, tous reconnus pour leur expertise de pointe et leurs expériences diverses, tant en France qu’à l’étranger. Dès lors, Victoriano Melero, Secrétaire général du Club, et Marc Armstrong, Chief Revenue Officer, vont ainsi former le nouveau duo chargé d’assurer les fonctions anciennement occupées par Jean-Claude Blanc. De son côté, Fabien Allègre, Directeur de la marque du Club, occupera désormais le rôle de directeur adjoint de la Fondation Paris Saint-Germain, au cœur de la stratégie du club.

Enfin, pour la partie communication, les hautes sphères parisiennes ont, cette fois-ci, décidé de faire appel à l’extérieur. Michelle Gilbert, précédemment Directrice de la communication France et Europe du Sud chez Meta, est ainsi nommée Chief Corporate Communications Officer. A ses côtés Pascal Ferré, ancien Rédacteur en chef de France Football et Directeur du Ballon d’Or, prendra lui le poste de Chief First team Communications Officer. Si d’autres arrivées, qu’elle soient internes ou externes, sont encore à prévoir, Nasser Al-Khelaïfi a de son côté justifié ces importantes évolutions.

«L’été dernier, le Paris Saint-Germain a entamé la deuxième phase de croissance et de développement de son projet, avec la nomination d’une nouvelle équipe de direction sportive et la prolongation de joueurs de premier plan. Chaque département et chaque fonction, sur et en dehors des terrains, évolue à des niveaux élevés d’excellence et d’exigence. Ces nominations aujourd’hui en témoignent, alors que nous continuons de constituer une équipe composée des plus grands talents de l’industrie. Cela va nous permettre de construire la croissance et les prochains succès du Club en France et à l’étranger. De nouveaux projets, de nouveaux partenariats et d’autres nominations seront annoncés dans les prochains mois, pour que le Paris Saint-Germain poursuive sa progression comme l’une des plus grandes institutions de football et de sport du monde.» Un discours réaffirmant les très hautes ambitions des propriétaires actuels. De quoi, également, rassurer l’ensemble des supporters parisiens…