PSG : la réaction de Nasser Al-Khelaïfi suite au départ de Jean-Claude Blanc

Après 12 saisons dans la direction parisienne en tant que directeur général délégué du Paris Saint-Germain, Jean-Claude Blanc va officiellement quitter le club de la Capitale pour rejoindre les bureaux d’INEOS. Le PSG a confirmé les informations annoncées par L’EQUIPE ce lundi soir. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à remercier Blanc pour ses bons et loyaux services :

La suite après cette publicité

« Nous remercions sincèrement Jean-Claude pour sa fantastique contribution à l’histoire et au succès du Paris Saint-Germain pendant toutes ces années. Le Club s’est énormément développé durant cette période. Nous sommes désormais en parfaite position pour faire passer le Club au niveau supérieur avec l’appui de la nouvelle équipe de direction qui sera annoncée ultérieurement. Nous souhaitons à Jean-Claude tout le succès possible pour son prochain défi professionnel en 2023. Il part avec notre gratitude, et restera pour toujours membre de notre famille », pouvons-nous lire dans le communiqué officiel publié par le club sur son site.

À lire

PSG : Jean-Claude Blanc rejoint INEOS