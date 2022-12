PSG : Jean-Claude Blanc rejoint INEOS

La suite après cette publicité

Arrivé en novembre 2011 au Paris Saint-Germain en qualité de directeur général délégué, Jean-Claude Blanc est devenu au fur et à mesure des années une figure emblématique du club parisien. Le dirigeant français a notamment connu des projets d’envergure dont la rénovation du Parc des Princes en vue de l’Euro 2016 en France.

Agé de 59 ans, il pourrait cependant vivre sa dernière saison au sein de l’organigramme du club de la capitale. Alors qu’INEOS cherchait à confier ses affaires sportives à une personne d’envergure, l’entreprise anglaise avait jeté son dévolu sur le dirigeant français depuis maintenant quelques temps. Les deux parties sont tombés d’accord et l’officialisation est tombée ce lundi.

La fin d’un ère

« Les 12 dernières saisons ont été une formidable aventure professionnelle et je suis fier d’avoir aidé le Paris Saint-Germain à devenir la puissance sportive internationale qu’il est aujourd’hui. Au cours de cette période, le Club a remporté un nombre record de 53 trophées dans les sections football et multisports, tout en devenant l’une des marques de sport premium et lifestyle les plus prospères au monde. Je tiens à remercier personnellement le Président directeur général du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, pour son grand leadership, sa confiance et son amitié. Je souhaite à toute la famille du PSG un succès continu dans sa prochaine phase » a notamment déclaré le dirigeant français.

Après douze saisons passées au PSG, Jean-Claude Blanc a donc accepté l’offre d’INEOS et va rejoindre l’entreprise anglaise propriétaire de l’OGC Nice entre autre, comme cela a été annoncé par un communiqué du club parisien. Au sein de cette structure, le dirigeant parisien serait alors considéré comme le décisionnaire principal pour tous les projets de l’ensemble des activités sports liées à l’entreprise. Un vrai coup dur pour le PSG et à l’inverse, une très bonne pioche réalisée par le Gym.