La course à la Ligue 1 est totalement relancée !

La 38e et dernière journée de Ligue 2 s’annonce spectaculaire. Avant le dernier multiplex de la saison, prévu ce vendredi à 20h45, les enjeux sont, en effet, nombreux. En bas de tableau, trois petits points séparent ainsi Valenciennes, treizième, de Dijon, dix-huitième. Dès lors, si Nîmes et Niort sont d’ores et déjà relégués en National, l’incertitude demeure pour six autres formations. Outre le VAFC et le DFCO, Annecy, Pau, Rodez et Laval devront également se battre jusqu’au bout. Si cette lutte pour le maintien fait donc rage, que dire du sprint final engagé entre Le Havre, Metz et Bordeaux, les trois derniers prétendants à la montée. Leader de l’antichambre du football français depuis la 14e journée, Le Havre joue à se faire peur en cette fin de saison…

Malgré une avance confortable pendant de nombreuses semaines, les Normands se retrouvent sous pression avant la fermeture de cet exercice 2022-2023. La faute notamment à une dynamique peu glorieuse lors des trois derniers matches (deux défaites et un nul). En tête avec 72 points, soit trois de plus que Metz (69) et Bordeaux (69), le HAC n’aura donc pas le droit à l’erreur face à Dijon, qui jouera de son côté sa survie en L2. Dans cette optique, si une victoire ou un nul permettront aux hommes de Luka Elsner d’assurer leur montée et le titre de champion, un revers contre les Dijonnais risquerait de précipiter les Havrais vers un scénario cauchemardesque.

À lire

Le FC Metz communique après le drame qui a coûté la vie à un jeune joueur allemand

Le Havre doit éviter la catastrophe !

Avec une différence de buts de +26, les pensionnaires du Stade Océane, à guichets fermés pour cette ultime rencontre, peuvent encore terminer troisième de Ligue 2 et ainsi se faire coiffer sur le poteau. Pour cela, il faudrait que Bordeaux (+24) s’impose face à Rodez avec deux buts d’écart ou plus et profite, dans le même temps, d’une défaite havraise. Pour Metz (+27), une victoire contre Bastia couplée à un revers des Normands suffirait à faire passer les Grenats devant. A noter qu’en cas d’égalité parfaite entre Le Havre et Bordeaux, c’est bien le HAC - vainqueur de la double confrontation face aux Girondins de Bordeaux - qui raflerait la mise. Si la situation comptable est donc plus que jamais favorable au club fondé en 1872, la lutte entre Messins et Bordelais s’annonce intense.

Dos à dos avant cette dernière journée, le club au scapulaire et les coéquipiers de Georges Mikautadze vont ainsi se départager à distance si Le Havre venait à s’imposer ou glaner un point de son côté. Au Matmut Atlantique, les hommes de David Guion devront alors tout d’abord se défaire, si possible avec une belle marge, de Rodez, toujours pas assuré de se maintenir. Désavantagé à la différence de buts lors des rencontres disputées face au FC Metz (victoire 2-0, défaite 0-3), Bordeaux - qui n’a donc plus son destin en main - devra également espérer un faux pas (défaite ou nul) des Messins face à Bastia, qui n’a plus rien à jouer en cette fin de saison, ou battre Rodez en marquant au moins quatre buts de plus que Metz. Pour la Ligue 1 ? Le Havre a l’avantage, mais Metz et Bordeaux restent à l’affût…

Les différents scénarios possibles avant la 38e journée :

Le Havre promu si…

Il ne perd pas contre Dijon.

Il perd d’un but d’écart, Bordeaux ne gagne que d’un but d’écart.

Il perd, Metz ne bat pas Bastia.

Il perd, Bordeaux ne bat pas Rodez.

Metz promu si…

Il gagne contre Bastia, Le Havre perd contre Dijon.

Il gagne ou fait match nul, Bordeaux ne gagne pas.

Il gagne, Bordeaux bat Rodez sans passer devant à la différence de buts (+24, contre +27 pour Metz).

Il perd, Bordeaux perd sans passer devant à la différence de buts (+24, contre +27 pour Metz).

Bordeaux promu si…