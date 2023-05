Hatem Ben Arfa désigne le défenseur qui l’a le plus impressionné

En Premier League ou en Ligue 1, Hatem Ben Arfa aura eu l’occasion de se mesurer aux meilleurs défenseurs de la planète. Pour autant, l’ancien international français ne tourne pas en rond lorsqu’il est questionné sur l’identité du plus gros client auquel il a fait face. Dans un entretien accordé à la chaîne YouTube LE FIVE, le joueur de 36 ans a en effet révélé avec fermeté qu’il s’agissait de son ancien coéquipier au PSG (2016-2018), Thiago Silva.

«Un défenseur qui m’a impressionné, à l’entraînement surtout car j’étais avec lui, c’est Thiago Silva, a déclaré l’ancien joueur du PSG. Il m’a impressionné. Véritablement il m’a impressionné. Au niveau de l’anticipation, c’est-à-dire qu’il anticipait tout. L’intelligence, le placement, la technique, en fait il pouvait jouer presque 10 ! Tu as l’impression qu’il savait où tu allais faire la passe, où tu allais faire le dribble, se remémore la natif de Clamart. Avec lui, quand j’étais à l’entraînement, il fallait vraiment que j’use de mon instinct pur pour pouvoir faire quelque chose. C’est à dire que si je réfléchissais, il avait déjà réfléchi avant moi. Donc il fallait que ce soit mon instinct qui parle. Parce qu’il réfléchit trop vite. Et c’est pour ça que pour moi c’est un l’un des plus grands défenseurs du monde.»

