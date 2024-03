OM : Amine Harit loue l’apport de Jean-Louis Gasset

Depuis son arrivée sur le banc de l’OM, Jean-Louis Gasset redonne le sourire aux supporters phocéens. Après la qualification décrochée face au Shakthar Donetsk lors des 16es de finale de la Ligue Europa, le club phocéen a confirmé en championnat en terrassant (4-1) le Montpellier HSC. Il faudra désormais confirmer ces belles promesses contre Clermont, samedi soir, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Avant ce rendez-vous important dans la course à l’Europe, Amine Harit a d’ailleurs tenu à souligner l’apport de son nouveau coach.

«On traversait une période compliquée, le coach nous a demandé de faire plus pour redresser la barre, faire mieux. Cela était compliqué, mais les deux derniers matches nous donnent énormément de confiance. La sérénité et le calme du coach nous ont beaucoup apporté, nous avions un problème mental, bien plus que technique. Cette équipe a de la qualité, mais les résultats amènent de la confiance. Un peu de sérénité et de calme, ça donne de la sérénité dans le groupe», a ainsi assuré le Marocain de 26 ans en conférence de presse.

