LdC : Julian Nagelsmann se prononce sur le PSG

Le PSG est tombé sur un sacré morceau. Les pensionnaires du Parc des Princes vont affronter le Bayern Munich en huitième de final de la Ligue des Champions. Après Olvier Kahn, c'est au tour de Julian Nagelsmann de réagir au tirage au sort en conférence de presse.

«Paris est un adversaire coriace. Nous avons déjà eu des adversaires coriaces dans le groupe. Nous n'avons pas été récompensés pour notre phase de groupes parfaite. Paris ne sera pas non plus trop excité de nous affronter. Mais le match est encore loin, il y a d'abord la Coupe du monde. Cela ne sert à rien de penser à Paris maintenant. Maintenant, nous avons le Werder Brême, puis Schalke et ensuite la Coupe du monde. Nous n'allons pas encore parler de Paris».