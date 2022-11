Ligue des Champions : le Bayern Munich réagit au tirage PSG

La suite après cette publicité

Les statistiques d’avant tirage avaient vu juste. Avant de connaître son adversaire en huitième de finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain savait que le Bayern Munich et le Napoli étaient les deux équipes sur lesquelles il avait le plus de chances de tomber. Ça n’a pas raté puisque les Rouge et Bleu ont hérité de l’ogre bavarois. Un véritable test XXL pour la bande de Christophe Galtier. Côté munichois, personne ne fanfaronne. Interrogé, le patron du Bayern, Oliver Kahn, a en effet rappelé que cette saison, le calendrier exceptionnel laissait place à plus d’incertitudes.

« C’est notre destin. On s’est déjà rencontré un certain nombre de fois. C’est un super match en perspective avec les meilleurs joueurs du monde qui vont s’affronter. C’est dans longtemps, il y a encore la Coupe du monde à jouer avant, la reprise de la saison. C’est très difficile de dire maintenant comment le match sera, dans quel état d’esprit les deux équipes seront en février et en mars. Mais bon, c’est une très belle affiche. Tout supporter parisien de foot sera heureux de voir ce match », a-t-il déclaré au micro de Canal+, avant de poursuivre.

Le Bayern la joue prudent

« La situation est nouvelle cette saison avec une coupure pour la Coupe du monde. Les équipes vont partir, revenir. On ne sait pas comment les joueurs vont gérer tout ça, dans quel état de forme ils vont revenir. Peut-être qu’ils seront heureux parce qu’ils auront joué une belle Coupe du monde, peut-être pas. C’est notre responsabilité. C’est à nous de gérer ça. Il faudra veiller à ce que notre équipe joue au plus haut niveau, et ce, pendant l’ensemble de la saison », a-t-il indiqué, avant d’avoir un mot sur le PSG.

« Ils ont une équipe très équilibrée entre les attaquants, les milieux et la défense. Ils ont des joueurs expérimentés de classe mondiale. Mais nous aussi et le Bayern joue avec d’excellents attaquants, de très bons joueurs offensifs. On joue aussi très solidement en défense. Ce sont deux équipes qui sont au somment du foot européen. » Cette fois, pas de provocation de la part des Allemands depuis l’épisode malheureux de 2021. Paris n’est pas pris à la légère. Rendez-vous en février.