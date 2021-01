Coupe d'Italie : l'Inter sort Milan et file en demi-finale

Derby de Milan au programme des quarts de finale de Coupe d'Italie ce mardi soir. Et l'AC Milan entrait mieux dans la partie, ouvrant le score sur une inspiration de l'inusable Zlatan Ibrahimovic (0-1, 31e). Romelu Lukaku, Alexis Sanchez et Arturo Vidal passaient près de l'égalisation. Mais après une altercation entre Lukaku et Ibrahimovic, les Rossoneri rentraient aux vestiaires avec l'avantage.

Lors du second acte, les hommes d'Antonio Conte appuyaient clairement sur l'accélérateur et Ciprian Tatarusanu et Fikayo Tomori, qui jouait son premier match depuis son arrivée en prêt en provenance de Chelsea, devaient veiller au grain. Ibra écopait d'un second carton et laissait les siens à dix (58e). Stefano Pioli et ses troupes reculaient et Rafael Leão concédait un penalty que Lukaku se faisait un plaisir de convertir pour égaliser (1-1, 71e). Suite au changement d'arbitre, la partie s'éternisait et il fallait attendre les derniers instants pour avoir droit à un incroyable dénouement. Cristian Eriksen, annoncé sur le départ et très peu utilisé, transformait un somptueux coup franc à l'entrée de la surface pour envoyer son équipe en demi-finale (2-1, 90e +8).