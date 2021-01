Inter-Milan : altercation entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic

Le quart de finale de Coupe d'Italie entre l'Inter et l'AC Milan se joue sous haute tension. Peu avant la mi-temps, Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic se sont pris le bec, se rapprochant même front contre front et s'échangeant provocations et mots doux.

La suite après cette publicité

Une altercation qui a duré de longues minutes, les deux hommes récoltant chacun un carton jaune. Excédé, le Belge a rejoint les vestiaires sous escorte de ses partenaires et de son staff technique, envoyant quelques amabilités au Suédois. La seconde période promet d'être très chaude...