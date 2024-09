Le bel hommage du Real Madrid à Raphaël Varane

Ce mercredi, Raphael Varane a annoncé la fin de sa riche et belle carrière. Le défenseur de 31 ans, qui était de nouveau blessé malgré sa récente signature à Côme en Italie, a décidé de mettre un terme à son histoire avec le football (en tant que joueur). Depuis cette annonce, plusieurs personnalités du football ont réagi comme Karim Benzema par exemple. Cette fois-ci, c’est au tour du Real Madrid de réagir. Le club madrilène n’a pas manqué de remercier un joueur qui a tout gagné pendant ses 10 ans au club.

«Suite à l’annonce de Raphaël Varane, qui a décidé de mettre fin à sa carrière de footballeur professionnel, le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et son affection à un joueur qui fait déjà partie de la légende de notre club. Raphaël Varane est arrivé au Real Madrid en 2011, à seulement 18 ans, et a été l’un des principaux acteurs du cycle historique qui a permis au club de remporter quatre Coupes d’Europe, dont trois consécutives, entre 2014 et 2018. Au cours des dix saisons au cours desquelles il a défendu notre maillot et notre bouclier, il a remporté 18 titres en 360 matchs : 4 Ligue des Champions, 4 Coupes du monde des clubs, 3 Supercoupes d’Europe, 3 Ligues, 1 Coupe du Roi et 3 Supercoupes d’Espagne. En plus de ses titres avec le Real Madrid, Raphaël Varane a été proclamé champion du monde avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2018 en Russie et champion de la Ligue des nations 2021 en Italie. (…) Raphaël Varane restera à jamais dans le cœur de tous les supporters madrilènes comme l’un des grands défenseurs centraux de l’histoire du Real Madrid et pour avoir toujours représenté les valeurs de notre club. Le Real Madrid lui souhaite, ainsi qu’à toute sa famille, bonne chance dans cette nouvelle étape de sa vie», a ainsi écrit le Real Madrid. La classe.