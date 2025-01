MHSC : Al-Taawoun a fait une offre pour Téji Savanier

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Montpellier, Téji Savanier (33 ans) pourrait voguer vers de nouveaux horizons avant la fin du mercato hivernal. Alors que le MHSC pointe à la 17e place de Ligue 1, le milieu de terrain héraultais attise les convoitises, comme nous vous le révélions dernièrement. Dans cette optique, un club s’est d’ailleurs clairement positionné.

Selon nos dernières informations, la formation saoudienne d’Al-Taawoun souhaite s’offrir le droitier d’1m72 et a d’ores et déjà formulé une offre ferme au joueur. Pilier du MHSC depuis plus de 5 ans, Téji Savanier est, de son côté, séduit par le projet de l’écurie entrainée par Rodolfo Arruabarrena. Reste désormais à trouver un terrain d’entente entre les différentes parties.