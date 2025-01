Mercato : ça commence à bouger pour Teji Savanier

À 33 ans, Teji Savanier n’est plus à présenter en Ligue 1. Sur les sept saisons que le natif de Montpellier a disputées dans l’élite du championnat de France, aucun joueur n’a été aussi régulier que lui. Découvert à Arles puis à Nimes en L2, c’est avec les Crocos qu’il claque 6 buts et délivre 14 passes décisives pour sa première saison au plus haut niveau du football français durant la saison 20218-19. Passé ensuite à Montpellier, ce très polyvalent milieu de terrain a marqué 48 buts et délivré 42 passes décisives en Ligue 1, une performance d’une rare régularité.

Oui, mais voilà, à l’instar de la machine héraultaise, Teji Savanier n’a plus le rendement qui était le sien les années précédentes. Si le pied est toujours aussi affûté et précis, la machine va moins vite et le catalyseur du jeu du MHSC n’est plus aussi décisif. Au sein d’une équipe moribonde, l’international olympique pèse moins sur le jeu. Le dernier épisode en Coupe de France et sa phrase malheureuse pour laquelle il s’est excusé n’ont pas arrangé les choses.

Montpellier enclin à laisser filer Teji Savanier dès cet hiver

Dès lors, la fin de l’aventure à la Paillade de Teji Savanier est peut-être arrivée. Selon nos informations, le MHSC pousse clairement le joueur vers la sortie. Son très confortable salaire ainsi que son rendement font penser à la direction montpelliéraine qu’il s’agit du bon moment pour se séparer de leur métronome. Du côté du joueur, on est moins catégorique.

Épanoui dans un environnement qu’il connait par cœur, le n°11 du club héraultais n’a pas fait d’un départ cet hiver une priorité absolue, et ce, même s’il reste à l’écoute du marché et plus emballé à l’idée de découvrir un nouveau challenge et un autre championnat. Comme révélé par BeFoot, l’Aris Salonique a sondé l’entourage du joueur sans aller plus loin. Au-delà de l’intérêt du club grec, le profil de Savanier plait beaucoup en MLS mais aussi à Dubaï. Une offensive en fin de mercato est tout à fait envisageable. À suivre.